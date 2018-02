'Laat de vastgoedgekte niet winnen van deze lieve stad'

De lieve stad

In Oost biedt Boost een plek waar vrijwilligers en nieuwkomers samen optrekken. In een ­gebouw dat in bezit is van de gemeente. Statushouders leren er Nederlands, voelen zich thuis en integreren in de samenleving. Voor veel vrijwilligers is dit niet alleen een plek waar ze nuttig zijn, maar ook waar ze vrienden maken en zich gewaardeerd voelen.



De PvdA was hier ­onlangs een week op buurtbivak. Een project als Boost is ongelooflijk waardevol. Het is een van die talloze voorbeelden van de lieve stad, waarin we voor elkaar zorgen.



Of wat te denken van het Pianola Museum, de Vrijwilligers Centrale Amsterdam of een ambachtelijk bedrijfje, bijvoorbeeld van een vioolbouwer? Allemaal dreigen ze weg te moeten, omdat de stad hun plek in de verkoop doet.



Hoge vastgoedprijzen

En er is al zo weinig ruimte voor kleinschalige cultuur, maatschappelijke activiteiten en ontmoeting. In het centrum verdwijnt dit soort plekken in hoog tempo door de hoge vastgoedprijzen. Ook in bijvoorbeeld het Oostelijk Havengebied en op IJburg zijn zulke ruimtes schaars. Door ons vastgoed te verkopen, verergeren we de situatie alleen maar.