'Laat de armsten de btw aftrekken, net als bedrijven'

In Het Parool van 31 december doet Wopke Hoekstra, minister van Financiën, een aantal uitspraken over het inkomen van Nederlanders. Zo zegt hij: "Volgens het Centraal Planbureau gaat 96 procent van de mensen er op vooruit komend jaar." Vier procent gaat er dus niet op vooruit.



Ook zegt Hoekstra dat hij het belangrijk vindt dat de rekening op een eerlijke manier wordt verdeeld. Over de verhoging van de koopkracht zegt Hoekstra: "Ik snap dat het er anders uitziet als je naar de hogere btw lijkt, maar daar staat lastenverlichting tegenover. Ik wil niet te veel beloven, wel realistisch zijn."



De btw is een bijzondere vorm van belasting. Het is een gebruikersbelasting die voor bedrijven aftrekbaar is van hun winst. Daardoor betalen bedrijven slechts een schijntje.



Btw is ook de belasting waarmee het meest wordt gefraudeerd, door btw terug te vragen voor ten onrechte ingediende uitgaven. De rekening wordt zo dus niet eerlijk verdeeld, zoals Hoekstra nastreeft.