'Laat burger anno 2018 zelf de burgemeester kiezen'

Onbegrijpelijk dat de eerste burger nog door een zeer selecte groep politici wordt gekozen

In een tijd waarin de kennis en kunde en betrokkenheid van mensen alleen maar groeit, is het onbegrijpelijk dat de keuze van de eerste burger door een zeer selecte groep politici wordt gemaakt en dat We the people helemaal niets hebben in te brengen.



Open kandidatuur

Er zijn genoeg substantiële zaken, rond veiligheid, samenleven, festiviteiten in de stad en het kalmeren van spanningen tussen bevolkingsgroepen, waar de burgemeester over gaat. Genoeg om te legitimeren dat wij de kandidaten van tevoren willen leren kennen.



Via debatten in publieke bijeenkomsten waarbij zij kritisch bevraagd worden op hoe ze hun verbindende rol zien, hoe ze de spanningen in de stad willen verminderen en hoe ze er voor iedereen willen zijn. En waarom ze denken er geschikt voor te zijn.



Op die manier kunnen burgers en raad zich een goed oordeel vormen en uiteindelijk samen een weloverwogen voorkeur aangeven. We roepen de raad op om in de profielschets van de burgemeester het selectiecriterium op te nemen dat kandidaten zichzelf publiekelijk bekend maken en vragen hen om mee te werken aan een burgerraadpleging met voorafgaand publieke bijeenkomsten.