'Laat burgemeester een echte vrijdenker blijven'

Halsema had moeite met de hoofddoek en de verwarring in GroenLinks was compleet

Zo fileerde ze vorig jaar nog de binnen links zo populaire term identiteitspolitiek. "Activisten die roepen dat 'witte mensen eens moeten luisteren' bestrijden kwaad met kwaad: tegenstanders worden gediskwalificeerd op kleur," zei ze in een lezing.



Ook over de islam was ze niet altijd zachtzinnig. Zo zei ze, jaren geleden alweer, dat ze 'moeite met de hoofddoek' had en dat ze 'niet kan wachten totdat de vrouwen die er een dragen in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren'. De verwarring was compleet. Vooral uit haar eigen kerk klonk geweeklaag.



Meten met twee maten

Als een vluchteling uit een klooster gezet wordt omdat ze lesbisch is, staan de GroenLinksers luid te trommelen voor de kerk. Maar zouden ze dat ook bij een moskee doen? Nee.



Dat meten met twee maten zit diep in GroenLinks. Zo las ik afgelopen week een stuk van Fabian van Hal, een jonge GroenLinkser, op de website Vrij Links. Hij schreef: 'De conservatieve islam heeft nog steeds zijn gebreken en strookt niet altijd met universele mensenrechten'. Het is té lief voor woorden, eigenlijk. Toch kreeg hij van zijn linkse vrienden te horen dat hij een 'racist, fascist en islamofoob' was.



Dat zijn van die linkse reflexen waardoor een partij als GroenLinks nooit groter wordt dan een handjevol wereldverbeteraars. Zelfs niet met een Jessias op de kansel die de linkse jongeren laat soppen en swingen. Jesse Klaver stond weliswaar te juichen toen Femke burgemeester werd, maar op deze punten heeft hij haar hard nodig.