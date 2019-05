'Laat Amsterdam weer baas in eigen stad zijn'

Het marktdenken vanuit Brussel frustreert de aanpak van lokale problemen

Voor hotels geldt hetzelfde, ook daar heeft Amsterdam geen greep op. De stad mag met dank aan Brussel niet zelf bepalen wie zij toegang verschaft tot de hotelmarkt. Dit geldt ook voor rondvaartondernemingen of partijen die een bed & breakfast willen exploiteren. Amsterdam is verplicht iedereen toe te laten en kan hier niet zomaar paal en perk aan stellen.



Als het aan de EU ligt hebben beleggers en huisjesmelkers vrij spel. Ze kopen huizen voor de neus van Amsterdammers weg en stuwen de prijzen op. Onlangs kocht durfkapitalist Blackstone voor 12,5 miljoen euro een rijtje vooroorlogse woningen in de Van Walbeeckstraat in West. Grote kans dat de woningen voor marktprijzen van 1500 euro per maand verhuurd gaan worden.



En Blackstone is nog niet klaar. De Amerikanen hebben 200 miljoen geïnvesteerd in voornamelijk Amsterdamse woningen. De Verenigde Naties oordeelden hard en ondubbelzinnig over de praktijken van Blackstone. De belegger tast mensenrechten aan door huurders uit hun woning te jagen. Ondanks deze alarmerende woorden mag Amsterdam de belegger niet zomaar weren, dat staat de vrije markt van Brussel niet toe.



Rode loper voor multinational

De lokale ondernemer is straks eveneens de dupe van het vrijemarktfundamentalisme van Brussel. Grote ketens nemen de stad over en duwen de lokale ondernemer uit het straatbeeld. Neem De Pijp. Niemand zat te wachten op weer een vestiging van Dunkin' Donuts in de Ferdinand Bolstraat. Er was fastfood genoeg voorhanden met McDonald's en New York Pizza.