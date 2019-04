'Laat Amsterdam en randgemeenten fuseren'

Dankzij de groene, linkse, duurzame wind die door de stad waait, is er in de loop der jaren een biotoop ontstaan waarin welgestelde yuppen en hipsters zich uitstekend thuisvoelen. Getuige hiervan is de overdaad aan koffietentjes, conceptstores, festivals en foodtrucks.



Voor de, om het zo te noemen, gewone mensen is het klimaat in de stad echter steeds onaantrekkelijker geworden. Actueel is de forse verhoging van de parkeertarieven.



Het gebrek aan betaalbare woningen is een al veel langer lopend probleem. Veel mensen zijn daarom genoodzaakt om in de randgemeenten te gaan wonen.



Daarmee verliezen deze mensen ook hun invloed op het beleid van de gemeente Amsterdam. Zij kunnen immers niet meer meedoen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen.



Gevolg is dat er alleen maar minder tegenwicht komt voor het huidige beleid. Het wordt daarom tijd dat er eindelijk eens een echt Groot-Amsterdam wordt gecreëerd, door van de stad en de omliggende plaatsen één gemeente te maken.



Zo kan iedereen in de regio Amsterdam meebeslissen, dus ook de Amsterdammers die verdreven zijn.



Jeste Steur, Amsterdam