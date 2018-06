'Kritiek op autoplannen is doordrenkt van verkeerde aannames'

Ik ben trots dat we nu een college hebben dat werkelijk maatregelen wil nemen

Tweede misvatting is de veronderstelde afhankelijkheid van een auto voor werk of wat dan ook. Dat is wellicht zo als je in Oost-Groningen of Zeeuws-Vlaanderen woont maar toch echt niet in de Randstad, waar iedere 100 meter een openbaar vervoersvoorziening is. En anders kun je nog carpoolen, autodelen of thuiswerken.



Trots

Een auto voor de deur betekent in 99 procent van de gevallen gemak. Probleem is dat we zijn gaan geloven dat we recht hebben op gemak en dat het ons ook gelukkig maakt. We zijn er zelfs zo sterk in gaan geloven dat we het boven onze eigen gezondheid en die van onze kinderen stellen.



Ik ben trots dat we nu een college hebben dat werkelijk maatregelen wil nemen voor schone lucht en een leefbare stad. Zelfs de meest fervente autobezitter zal uiteindelijk de voordelen ervan inzien.



Sjors Koevoets, Amsterdam