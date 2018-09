'Koppel jongeren met sociale diensttijd aan sportclubs'

Deze zomer was ik bij voetbalvereniging SDW in Amsterdam Nieuw-West. Een betrokken vereniging en een ontmoetingsplek voor de buurt. In de avonden en weekenden wordt er druk gevoetbald en daarnaast is er coaching en sport voor vrouwen die weerbaar willen worden.



Er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven in het clubhuis. Lang niet alle kinderen hebben thuis ouders die ze daarbij helpen en het clubhuis staat anders toch leeg.



De club betekent veel voor de buurt en doet de naam, Sterk Door Wilskracht, eer aan. De bestuurders van SDW hebben ambitieuze plannen om de activiteiten van de club verder uit te breiden.



Toch heeft de club ook last van een veel voorkomend probleem onder sportverenigingen: waar vinden ze genoeg vrijwilligers? Vaak ­leunen clubs op een klein groepje ouders en betrokkenen die de boel draaiende houden.



Bijdrage aan de buurt

De zogenoemde maatschappelijke diensttijd zou uitkomst kunnen bieden. Het is de bedoeling dat 13.000 jongeren dit jaar vrijwillig aan de slag gaan met de nieuwe maatschappelijke diensttijd. Deze maand zijn de eerste jongeren al gestart.