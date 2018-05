'Koop het Paleis op de Dam terug'

In 1936 verkocht de gemeente Amsterdam voor 10 miljoen euro het voormalige stadhuis, het Paleis op de Dam aan het rijk. Eerder was 15 miljoen overeengekomen, maar het rijk paste een 'haircut' toe van 5 miljoen gulden, vanwege de crisis.



De Amsterdammers hadden ruim een eeuw het stadhuis op de Dam gratis in gebruik gegeven aan de opeenvolgende koningen en wilden eindelijk geld zien.



Er stroomt nu goud door de straten van Amsterdam, maar dat was in de vorige twee eeuwen wel anders. Bij die nieuwe rijkdom hoort natuurlijk een passend stadhuis op de Dam.



Aan het koningshuis wordt een nieuw vliegtuig van 100 miljoen euro en een gerestaureerd paleis Huis ten Bosch van 124 miljoen besteed, dus is de tijd daar om het paleis in Amsterdam weer in te leveren bij de Amsterdammers.



