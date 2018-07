'Komst van een stadsbouwmeester is bittere noodzaak'

Een 'gouden driehoek', had een van de seniore ambtenaren het gehoor nog geprobeerd aan te praten

Het antwoord op de probleemvraag lijkt me zonneklaar: deze onafhankelijke figuur, opererend op afstand van politiek, bureaucratie en projectontwikkelingspartijen, is broodnodig om te voorkomen dat innovatieve initiatieven van podia als New Democracy en Stadmakers verdwijnen in de Amsterdamse Bermudadriehoek van Weesperstraat, Stopera en Bouwfonds.



Een 'gouden driehoek', had een van de seniore ambtenaren het gehoor nog geprobeerd aan te praten. Tja, het is niet alles goud wat er blinkt in Amsterdam.



Een tweede vraag, namelijk in welke context de figuur van een bouwmeester dan gezien zou moeten ­worden, werd uit de zaal helder beantwoord door een collega van de stedenbouwkundigen uit Groningen en Leiden: vanuit een gebalanceerde, verbonden Metropoolregio toewerken naar een ongedeelde, toekomstbestendige stad Amsterdam.



Architect en eminence grise Marinus Oostenbrink gaf nog een voorzet met de bloemrijke metafoor van het Theater van de Stad, dat met zijn vele podia best de ambitie mocht najagen van een stedenbouwkundig equivalent van Ivo van Hove. Een stads­regisseur, kortom.



De moderatoren van Arcam en hun vrienden van de vierde macht ­wensten hier echter niet verder op in te gaan; het kind moest en zou hoe dan ook met het badwater weggekieperd worden.



Geacht bestuur van deze lieve stad: let op uw zaak.



Egbert Rozeboom, stichting Een Open Stad