'Komen er parkeergarages of is metro alleen voor Amsterdammers?'

Deze zomer mogen we eindelijk ondergronds. Fijne gedachte. Vele jaren geleden vond ik die ­metro een slimme zet. Het mocht wat kosten maar dan heb je wel veel minder auto's in de stad.



Tijdens de bouwjaren zocht ik naar de plek waar al de auto's zouden kunnen parkeren. Ik dacht aan Rome. Aan het einde van elke metrolijn liggen daar Élysées van parkeerterreinen. Voor duizenden auto's. Handig. Slim.



In Amsterdam-Noord bleef ik maar kijken waar onze Élysées zouden komen.



Wat zou het fijn zijn als al die mensen uit de kop van Noord-Holland ergens hun duizenden rijdende blikken kwijt kunnen om in de metro te stappen. De vele auto's uit Zunderdorp, Holysloot, Landsmeer, Purmerend, Broek in Waterland, Monnickendam, Katwoude, Volendam, Edam, Oosthuizen tot aan Hoorn toe.



Lang dacht ik : dat komt wel goed. En er was ook zo'n plek. Tussen de A10, de Nieuwe Leeuwarderweg, de IJdoornlaan en het Noord-Hollands kanaal. Dat zou vast mijn toekomstig auto-Élysée zijn.



Mis. Die plek is met woningen volgebouwd. Wat er nu nog overblijft aan parkeerplaatsen is minimaal. Worden er ergens giga-parkeergarages gebouwd waar ik geen weet van heb? Of is de metro alleen voor Amsterdammers?



Maximiliaan Winkelhuis, Broek in Waterland