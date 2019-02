'Koester kroket, haring en plakje ossenworst'

Het is de hoogste tijd dat simpele eetgelegenheden de aandacht krijgen die ze verdienen. De producten van slagers, banketbakkers, bakkers, ijscomannen, straatventers en haringkarren zijn in vele opzichten met elkaar verweven. Nog veel belangrijker is dat hun producten en eetgelegenheden de Amsterdamse eetcultuur zo rijk en divers hebben gemaakt en in veel gevallen ook mede het stadsbeeld hebben bepaald.



Mooi van lelijkheid

Dit is echter een beschrijving van een verdwijnende cultuur, kijkend naar de afname in het aantal broodjeswinkels, haringkarren en klassieke 'mooi van lelijkheid'-snackbars. Want waar is de trots van Amsterdam, de broodjeswinkel, eigenlijk gebleven?



Ooit was die zo belangrijk dat de broodjeswinkel Amsterdams afgezant werd naar de wereldexpo in Brussel van 1958. Zonder dat we het echt doorhadden, is dit typisch Amsterdamse fenomeen, dat zijn oorsprong kent vanuit Joods-Amsterdamse tradities, bijna geheel verdwenen uit het stadsbeeld.



De geschiedschrijving van de Amsterdamse en Nederlandse eetcultuur is gericht op kookboeken, keukenmeiden, koks, kooktechnieken en restaurants. De culinaire geschiedschrijving over buitenshuis eten gaat dus eigenlijk altijd over de handelingen van een elite en niet zozeer over die van de doorsnee Amsterdammer. Een soort van culinaire distinctie. Blijkbaar staat simpel buitenshuis eten nog laag op de 'culinaire ladder'.



Afscheid nemen doet pijn, maar is onlosmakelijk verbonden met het leven. Daarom is het juist belangrijk om ook de mooie simpele dingen in het leven te koesteren en ze niet volledig tot herinnering te laten worden, zoals de snack­cultuur van Amsterdam.