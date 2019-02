'Koester je buurt of de sfeer verdwijnt'

Deze ervaring heeft mij geleerd dat je als buurtbewoner ook een verantwoordelijkheid met je meedraagt

Waarom zou je je pand verhuren aan een Mexicaanse bakkerij die 600 dollar per maand kan opbrengen, als een boetiekeigenaar bereid is de driedubbele huurprijs neer te leggen? Vastgoedbedrijven verhogen de huur van bedrijven als de bakker totdat de zittende huurder het bedrag niet meer kan ophoesten en vertrekt. Blijft hij betalen, dan wordt het verhuurbedrijf 'creatief' om alsnog ruimte te maken.



In de Latijns-Amerikaanse cafés en winkeltjes kwam ik overigens zelden de nieuwe bewoners van The Mission tegen. Die zaten achter een MacBook in een naastgelegen pand waar net een nieuwe koffiebar was geopend, volledig ingericht met Scandinavisch design.



Arrogantie

"Ze komen om de karakteristieke sfeer van The Mission te ervaren, maar vervangen vervolgens onze winkels en restaurants met een hippere en duurdere versie die niet toegankelijk is voor de mensen met een arbeidersloon," vertelden buurtbewoners die ik interviewde.



Die arrogantie, gecombineerd met desinteresse, deed hun verdriet en maakte kleine ondernemers angstig. Wie wordt de volgende, vroegen zij zich af.



Los van de maatregelen die getroffen moeten worden vanuit het beleidsdoel om huurders en kleine ondernemers te beschermen, heeft deze ervaring mij geleerd dat je als buurtbewoner ook een verantwoordelijkheid met je meedraagt.



Samen integreren

Het is belangrijk om je bewust te zijn van die verantwoordelijkheid en van je rol in de wijk. Net zoals we van migranten wensen dat ze integreren door zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken, zouden we van elkaar een 'binnenlandse' integratie mogen verlangen wanneer we ons in een nieuwe buurt vestigen.



Leer over de geschiedenis van je wijk en haar bewoners, ga eens naar de kapster die al dertig jaar op dezelfde hoek knipt, word vrijwilliger bij een buurtevenement en ondersteun kleine lokale ondernemingen.



Daarmee is het natuurlijk niet verboden om af en toe eens te genieten van een veel te dure soja latte in dat nieuwe koffietentje. Diversiteit is juist wat een buurt krachtig maakt. En daarbij kan een snackbar niet ontbreken.