'Koester de taxi als schakel in de Amsterdamse mobiliteit'

Wie neemt nooit een taxi in Amsterdam? Ik regelmatig. Na een nacht werken vind ik het fijn om veilig thuis te worden gebracht. Maar ook mijn bejaarde buurtgenoot die voor controle naar het ziekenhuis moet. Of de toerist die met zware koffers naar Schiphol wil.



De klanten zijn niet tevreden. In de laatste Taximonitor Amsterdam geven wij de taxichauffeurs een 5 als rapportcijfer. Volgende week praat de gemeenteraad over hoe het nu verder moet met het taxibeleid. De rapportages van de dienst Handhaving en Toezicht over incidenten geven aanleiding tot zorg over de kwaliteit en verstoringen van de openbare orde.



Eigenlijk ben ik wel tevreden. Boeken met de mobiele app van TCA gaat prima. Ik krijg vakbekwame chauffeurs, die de weg kennen en voorkomend zijn. Wat me wel dwarszit, is dat die chauffeurs steeds vaker een eind om moeten rijden vanwege de vele nieuwe afsluitingen in de binnenstad.