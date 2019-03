'Knuffelbare fraude van niet-sociale huurders bestaat niet'

Zij die in sociale huurwoningen wonen, hebben het al zwaar genoeg en moeten niet nog eens hard worden aangepakt

Om deze huizen te bouwen en toegankelijk te houden voor lage inkomens worden zij fors gesubsidieerd. Het CPB (2016) berekende dat sociale huur de zwaarst gesubsidieerde wooncategorie is. Met deze subsidies wordt solidariteit met de lage inkomens en kwetsbare groepen gefaciliteerd, zodat zij een plek krijgen in Amsterdam.



Ze zijn uiteraard niet bedoeld om er geld mee te verdienen en de bijdrage van alle belastingbetalers aan de lagere huur zelf te verzilveren. Dat zou oneerlijk zijn, scheefwonen aanwakkeren, de doorstroming doen stokken, uitbuiting van onderhuurders stimuleren en funest zijn voor het maatschappelijke draagvlak.



Ideologisch tintje

Ten tweede werpt de recente berichtgeving licht op moedige corporatiebestuurders die zich uitspreken tegen de eenzijdige gemeentelijke aandacht voor Airbnb (vakantieverhuur) en het zogeheten grootkapitaal.



Het linkse stadsbestuur lijkt liever populistische kreten uit te slaan richting San Francisco en Den Haag, die zouden toestaan dat woningen 'verdien- en beleggingsobjecten' worden, dan corporaties te helpen massale fraude met gesubsidieerde woningen te bestrijden. Of is fraude met deze woningen minder problematisch?



Deze kwestie kent een belangrijk ideologisch tintje. De sympathie die links van oudsher zegt te koesteren voor de zwakkeren in de samenleving lijkt moeilijk verenigbaar met het aanspreken van deze mensen op slecht of strafbaar gedrag. Zij die in sociale huurwoningen wonen, hebben het al zwaar genoeg en moeten niet nog eens hard worden aangepakt.



Lange wachtlijsten

Een veelzeggende illustratie van deze houding is de politieke discussie in Amsterdam ten tijde van de invoering van het meldingssysteem ('Zoeklicht'), bedoeld om woonfraude actief op te sporen. Enkele linkse partijen waren mordicus tegen. Door 'Zoeklicht' zouden zielige mensen worden opgejaagd.



Ook ideologisch is de discussie over de rechten van huizenbezitters versus die van huurders. Waarom mogen de eersten wel een zakcentje bijverdienen met bijvoorbeeld vakantieverhuur en arme huurders niet? Zelfs ex-burgemeester Van der Laan vond het een goed idee als huurders van sociale huurwoningen zouden meeprofiteren van het toerisme door hun woningen aan toeristen te verhuren. Sterker, hij verwachtte dat een verbod op Airbnb in sociale huurwoningen 'een discussie wordt'.