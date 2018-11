'Klootzak, ik gooi je naar een granaat!' schreeuwt hij

Op de Herengracht blokkeert een busje de weg. Het is een vies busje. Het busje is zo vies dat iemand heel groot 'VIES' in de viezigheid op de achterkant van het busje heeft geschreven. Onze zoon vraagt hoelang we nog hebben. Ik kijk op mijn telefoon en zeg dat we nog veertien minuten hebben.



Mijn vrouw toetert. Ik begrijp haar toeter. We hebben haast en dat busje hoort daar niet te staan, maar ik voel mijn ballen krimpen. Ik heb geen zin in een confrontatie. Niet nu. Niet in de ochtend. In de ochtend voel ik me als een pas vervelde krab.