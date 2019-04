'Klaver moet leren van de fouten van Wilders'

Geïsoleerde positie

Komt dit door de geïsoleerde positie van de PVV? CDA en VVD hebben gezegd nooit meer met Wilders in zee te gaan na zijn opzeggen van de gedoogconstructie in 2012.



In 2014 was CDA-leider Sybrand Buma stellig: "Dat doe ik niet nog een keer." En in 2017 zei VVD-leider Mark Rutte dat de kans op regeren met de PVV 'nul' was. Hiermee was de buitensluiting van Wilders compleet. Maar voor een effect op kies­gedrag is louter isoleren niet voldoende.



Er moet ook worden geïmiteerd. Dat een partij is buitengesloten, hoeft haar geen kiezers te kosten. In België bijvoorbeeld heeft Vlaams Belang jarenlang zeges aaneen­geregen, ondanks een cordon sanitaire.



Dat ­cordon werd voor Vlaams Belang pas een probleem toen een andere partij haar kernboodschap ging kopiëren. Plots liepen de kiezers en masse over naar die andere partij, de NVA. Iets soortgelijks lijkt Wilders te overkomen: kiezers zien dat hij niets gedaan krijgt. Misschien krijgt FvD wél die zaken voor elkaar.



Kwetsbaar

FvD-leider Thierry Baudet lijkt hiervan te hebben geleerd. Net als LPF-leider Pim Fortuyn in 2002 stuurt hij aan op samenwerking. Fortuyn smeedde direct na de gemeenteraadsverkiezingen een college in Rotterdam; Baudet had op 21 maart al een gesprek over collegevorming in Zuid-Holland.



Ook onderstreept hij telkens zijn bereidheid tot het sluiten van compromissen. Alles om te voorkomen dat hij in eenzelfde geïsoleerde positie komt als Wilders - voor zover dat nog mogelijk is.