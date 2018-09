'Kijk niet weg van misbruik Castrum'

Frank Ligtvoet Neerlandicus, publicist, oud-lid van Castrum Peregrini © Richard Koek

Dat kwam voor het eerst naar buiten in een kleine, moedige boekpublicatie uit 2013 in het Duits van de hand van een geheime geliefde van de pan-­seksuele misbruiker Frommel, Joke Haverkorn van Rijsewijk.



Die publicatie was mij ontgaan en ik ontdekte haar in 2016, pas nadat de doos van Pandora zich voor mij had geopend.



Ik was zelf lid van de Duits-Nederlandse sekte geweest en had mij er in de loop van de jaren tachtig met veel moeite en pijn van losgemaakt, echter niet dan nadat mijn vriend, mijn huidige man Nanne Dekking, er in een niet gewenste en niet geslaagde seksuele initiatie was misbruikt.



In dat jaar 2016 dwong een zware depressie me tot zelfonderzoek. Het leidde tot het inzicht dat ik nog altijd, meer dan dertig jaar na dato, belaagd werd door die verrotte club, dat veel van mijn gedrag er nog altijd door bepaald werd en in hoge mate destructief was. Het leidde ook tot research naar Castrum, die ik nog altijd voortzet.



Aan het eind van dat bevrijdingsjaar 2016 opende de doos van Pandora zich tenslotte werkelijk.



Ik vond op een website van een reünie van de internationale kostschool Beverweerd, waar Frommels eerste en oudste pedofiele verovering William Hilsley muziekleraar was geweest, de volgende bijdrage: 'Het seksueel misbruik (wat 2 jaar lang gebeurde) door William Hilsley (70 jaar toentertijd) en Matthijs Pon (huisvader van het B-huis), heeft mij toen ik als 11-jarig kind op Beverweerd zat geen goed gedaan.'



'De meeste leerlingen zagen Hilsley onder aan de trap staan na het eten om mij met zijn vingertje naar de torenkamer te dirigeren. Ian Gulliford heeft mij nooit aangeraakt, maar wel andere kinderen.'



De schrijver was de nu 51-jarige Paul Visser.



Het was voor mij en mijn onderzoek een doorbraak: het is echt waar. Castrum Peregrini was helemaal geen nobele, het hogere nastrevende vriendenkring die jongens volgens het Griekse, Platoonse vriendschapsideaal opvoedde, maar een criminele organisatie waar onder de vlag van 'pedagogische eros' pedoseksueel misbruik plaatsvond.



Dat misbruiker Hilsley door Frommel als dertienjarig jongetje was geworven en zonder twijfel was misbruikt, geeft perspectief aan het karakter van zijn op (pedo)seksuele excessen berustende opvoedingsmethode.



Klassieke wegkijker

Met de hulp van onder meer voormalige huisgenoten van Frommel en Gisèle d'Ailly publiceerde ik in juli 2017 het verslag van mijn onderzoek in Vrij Nederland.



Het werd gevolgd door een hard en onweersproken stuk van VN onderzoeksjournalisten Harm Botje en Sander Donkers.



Nadat ik de zaak had aangebracht bij een officiële Duitse commissie in Berlijn die seksueel kindermisbruik onderzoekt (UKASK), verschenen er in de Duitse kwaliteitspers talloze artikelen over 'Frommel und Freunde'. Ook de tv besteedde er aandacht aan.