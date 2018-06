Over geluid in de binnenstad valt natuurlijk veel te klagen, maar als er één categorie is die er met kop en schouders boven uitsteekt, dan is het wel de motoren.



Wonend dicht bij de Utrechtsestraat worden wij vooral in de zomermaanden geterroriseerd door het allesoverheersende kabaal van de heren die er een genoegen in scheppen om zoveel mogelijk 'sound' te maken.



Tot diep in de nacht gaan er alarm­installaties af als gevolg van deze ­volstrekt onnodige en zinloze herrie.



Het geronk klinkt tot diep in de nacht over de hele stad. Een vliegtuig, een tram, een bootje met lallende toeristen: soit. Maar de geluidsoverschrijding van nogal wat motoren is onacceptabel en volstrekt illegaal, en dan heb ik het nog niet eens over de bijbehorende snelheden.



Ik begrijp niet dat hierop niet gehandhaafd wordt, kennelijk zijn de handhavers trouwe motorfans.



Eric Fritschy, Amsterdam