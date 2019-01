'Kennelijk wil men van de ADM-krakers af'

Na de hoorzitting heeft de gemeenteraad niets meer met het kettingbeding gedaan

Op 12 december 2017 heeft een aantal hoogleraren in een hoorzitting van de gemeenteraad het ketting­beding en de plannen van Chidda beoor­deeld.



De meningen van de hoogleraren waren verdeeld: er is een strenge uitleg (alleen scheepsbouw toegestaan, dus plannen Chidda afwijzen) tegenover een ruime uitleg (reparatie is ook scheepsbouw, dus plannen zijn in orde).



Bij een ruime uitleg verliest de gemeente de mogelijkheid om straks nog te kunnen sturen op het terrein, met name om de scheepsbouw voor Amsterdam te redden, wanneer die over enkele jaren uit Noord weg moet voor woningbouw, zoals op de Oranjewerf en Shipdock.



Dan dreigt Amsterdam een stad zonder scheepsbouw te worden; historisch en economisch te absurd voor woorden. Daarnaast is Chidda natuurlijk spekkoper als het terrein voor meer functies gebruikt mag worden.



Na deze hoorzitting heeft de gemeenteraad niets meer met het kettingbeding gedaan; ook niet na de verkiezingen van maart 2018, toen er een nieuw stadsbestuur was aangetreden. Kennelijk staat men niet voor de scheepsbouw van Amsterdam, gunt men Chidda vele miljoenen en wil men van de ADM-krakers af.



Jaap Draaisma, Amsterdam