'Keihard aanpakken', geloven kiezers dat nog?

Waar gaat de campagne voor de raadsverkiezingen 2018 eigenlijk over? Wonen natuurlijk, da's logisch. En de drukte in de stad, de binnenstad welteverstaan. En dan gaat het ook nog een beetje over de onderwerpen die aan onze identiteit als Nederlander en Amsterdammer raken; vooral de nieuwkomers als Denk en Forum voor Democratie spelen daar op in.



Maar waar de deelnemende politieke partijen het nauwelijks over hebben, is het onderwerp criminaliteit en veiligheid. ­Tijdens debatten, toespraken van de lijsttrekkers of in de ­reclame-uitingen van de partijen komt het bijna niet terug.



Vreemd, want het onderwerp is aan het begin van de campagne door het dodelijke drama op Wittenburg toch behoorlijk in de schijnwerpers gezet.



Overigens hadden de kiezers dat nieuwste geweldsincident niet nodig om veiligheid als een groot punt van zorg te zien. Het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS peilde criminaliteit en (on)veiligheid al in ­januari als een van de drie belangrijkste thema's voor kiezers, vooral onder laagopgeleiden. Verklaarbaar, want die hebben er in de buitenwijken, ver weg van de Stopera, het meeste last van.



En het onderwerp lijkt voor kiezers zelfs belangrijker te worden, naarmate de tijd vordert. Want uit nieuw interessant onderzoek van I&O Research, specifiek gericht op verkiezingsthema's, blijkt veiligheid na wonen zelfs de belangrijkste motivatie voor kiezers om te stemmen op een bepaalde partij.



Liefst 41 procent van de Amsterdamse kiesgerechtigden voert dit onderwerp als hoofdreden aan.



De enige andere grote stad in Nederland waar veiligheid net zo leeft onder kiezers, is Utrecht (42 procent). Toevallig de stad waar na Amsterdam de laatste jaren de meeste liquidaties te betreuren zijn, in het kader van de aanhoudende oorlog in de onderwereld. Dezelfde oorlog die in Wittenburg weer een onschuldig slachtoffer eiste.



Een antwoord op deze duidelijke zorg van de kiezer blijft uit. Groot was de eensgezindheid van de raad vorige week toen men in reactie op de schietpartij op Wittenburg besloot een brief te sturen naar Den Haag, met het verzoek om meer agenten. Maar GroenLinkslijsttrekker Rutger Groot Wassink merkte terecht op dat het de derde of de vierde brief was die in dit kader is verstuurd.