'Kandidatenlijst BIJ1 kwam tot stand in achterkamertjes'

Begin 2017 ontstond een nieuwe politieke partij met interessante standpunten van inspirerende prominenten als Gloria Wekker en Sylvana Simons: ART1, nu BIJ1.



Reden dat ik in maart vorig jaar lid werd en voor alle zekerheid meteen mijn contributie overmaakte in afwachting van de eerstvolgende ledenvergadering. Die vond plaats in de zomer, toen ik net voor werk ver weg in het buitenland was, en daarna nooit meer.



De kandidatenlijst is dus niet tot stand gekomen na overleg met alle leden maar in achterkamertjes en via netwerk in elkaar gefriemeld en stond al uitgebreid in de krant alvorens de leden per nieuwsbrief voor voldongen feiten werden gesteld.



Net als bij de meeste andere partijen. Dat viel tegen.



Toch ben ik nog steeds geneigd in maart op Sylvana Simons te stemmen, zeker na haar briljante optreden in Buitenhof op 7 januari, want niemand is beter in staat om de ­inerte meute draaikonten in het ­stadhuis wakker te schudden.



Wat ­Oprah Winfrey kan in de schurkenstaat aan de overkant, kan Syl­vana in Amsterdam.



Leo Jacobs, Amsterdam