'Kabinet past regels voor expats tijdens wedstrijd aan'

Het kabinet heeft het voornemen om de 30 procentregeling voor expats aan te passen door de looptijd terug te brengen van acht naar vijf jaar. De 30 procentregeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, die werkgevers de mogelijkheid biedt om een deel van hun loon, maximaal 30 procent, belastingvrij te vergoeden. De regeling is onder meer bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of nauwelijks aanwezig is.



De regeling sluit aan bij de internationalisering van de Nederlandse economie en is belangrijk voor het succes van tal van Nederlandse bedrijven die de wereld als hun markt zien. Dat geldt ook voor ons bedrijf, dat in 2011 startte als kleine Nederlandse onderneming voor sms- en spraak- en chatdiensten en inmiddels vestigingen heeft in San Francisco, Singapore en Sydney.



Onbetrouwbaar

Productontwikkeling en het grootste deel van de bedrijfsvoering gebeuren vanuit Amsterdam, waar 130 mensen werken en waar we verschillende moeilijk vervulbare vacatures hebben. Een kwart van ons medewerkersbestand maakt nu of binnenkort gebruik van de 30 procentregeling. Zonder deze collega's zouden we als Nederlandse onderneming niet zo succesvol kunnen zijn als we nu zijn. En zonder een goede regeling zou het voor ons vrijwel onmogelijk zijn om de expertise in huis te halen die we hard nodig hebben.



Daarbij komt dat het kabinet de aangepaste regeling niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande gevallen wil laten gelden. Hier worden de spelregels tijdens de wedstrijd aangepast en dat is een slechte zaak. Onze expatcollega's mochten rekenen op acht jaar en zien nu dat dit tussentijds wordt beperkt tot vijf. Dit zorgt ervoor dat wij als werkgevers beloftes aan onze werknemers moeten breken en dat de Nederlandse arbeidsmarkt internationaal als onbetrouwbaar te boek komt te staan.



Uitzondering

Het kan ook anders: eerder is de regeling van tien naar acht jaar teruggebracht. Toen is afgesproken dat de nieuwe termijn alleen zou gelden voor nieuwe gevallen. Daarom dringen wij er ook nu op aan, om in ieder geval voor bestaande gevallen een uitzondering te maken. Dat zorgt voor het noodzakelijke vertrouwen in Nederland als plek waar je als expat kunt rekenen op een overheid die zich aan zijn beloftes houdt.



Voor ons staat voorop dat de 30 procentregeling niet op de schop hoeft. Deze regeling maakt ons land interessant als vestigingsplaats voor talent dat hard nodig is om onze economie duurzaam te laten groeien. Maar mocht een Kamermeerderheid een aanpassing goedkeuren, dan is een uitzonderingspositie voor bestaande gevallen vanuit het oogpunt van rechtszekerheid het minste wat de Tweede Kamer kan doen.



Mayke Nagtegaal en Robert Vis, respectievelijk coo en oprichter/ceo van MessageBird