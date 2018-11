'Kabinet moet uitdragen dat discriminatie niet kan'

Een dringende waarschuwing is op zijn plaats. De rellen op zaterdag jongstleden waren een teken aan de wand. Jarenlang was eenzijdige aanpassing het adagium in het integratie­beleid. Dat ging heel lang goed. De eerste generatie pikte dat. Het was toch niet hun land. Zij droomden over een oude dag in bijvoorbeeld Turkije, Marokko, Suriname of Curaçao. Bij de tweede en derde generatie is dat totaal anders. Nederland is ook hun land. Sterker nog: Nederland ís hun land.



Hoe onrechtmatig zijn hun eisen dat ze niet gekwetst willen worden met een in hun ogen racistische Zwarte Piet? Inclusie betekent ook opgroeien in een samenleving die gevrijwaard is van racisme in al zijn verwerpelijke verschijningsvormen. Nu de tweede en derde generatie zich assertief opstellen en aanpassing eisen van ook de autochtone bevolking, is Leiden in last.



De Nederlandse multi-etnische en multireli­gieuze samenleving is niet zomaar uit het niets ontstaan. Het is een product van het koloniaal verleden en van de wervingsverdragen gericht op het verwerven van gastarbeiders. 'WE are ­here because YOU were there.'



Een multireligieuze en multi-etnische samenleving is niet vanzelf harmonieus. Met het afdwingen van eenzijdige aanpassing wordt de samenleving zeker niet harmonieus. Dat is wel duidelijk na de rellen rond de intocht van Sinterklaas. Wederzijdse aanpassing is de sleutel tot een harmonieuze multi-etnische en multireligieuze samenleving.



Voorspel

Nederland staat op een gevaarlijke tweesprong: óf het kiest voor wederzijdse aanpassing in ­deze multi-etnische en multireligieuze samenleving, óf het kiest voor eenzijdige aanpassing van minderheden. Mocht gekozen worden voor het laatste, dan was zaterdag jongstleden, vrees ik, slechts het voorspel van wat ons helaas te wachten staat. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.