'Kabinet, kom Britten en Nederlanders tegemoet'

Britten die zich tot Nederlander willen naturaliseren, behouden hun Britse citizenship

Eind januari werd er een initiatiefwetsvoorstel gelanceerd door dezelfde partijen als die voor de motie-Ploumen hadden gestemd, onder aanvoering van coalitiepartij D66, maar nu weer minus het FvD.



Dit wetsvoorstel heeft een wijdere strekking dan de motie, want het wil bewerkstelligen dat Nederlanders in het VK, maar ook Britse burgers in Nederland, kunnen naturaliseren zonder hun eerdere nationaliteit te verliezen.



Het gaat om zo'n vijftigduizend Britten in Nederland, en het dubbele aantal Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Een deel van hen kan al de andere nationaliteit krijgen zonder verlies van de oorspronkelijke, bijvoorbeeld in het geval dat zij getrouwd zijn met iemand uit het andere land. Het wetsvoorstel is keurig symmetrisch: Britten worden net zo behandeld als Nederlanders.



Weinig clementie

Te hopen is niet alleen dat het snel door het parlement komt, maar dat het daar ook een gunstig onthaal vindt. De indieners hebben daarom een spoedadvies van de Raad van State gevraagd.



Wat het kabinet ervan vindt laat zich ­raden: het zal overwegend menen dat het Nederlanders in het VK teveel tegemoet komt. En de Britten kunnen, als het niet om afschaffen van de dividendbelasting gaat, ook niet op veel clementie rekenen, zo schat ik in.