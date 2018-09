'Juist Ellie Lust kan belang van de politie duidelijk maken'

Ellie Lust verlaat de politie, omdat ze blijkbaar moet kiezen tussen de politie en haar rol als "influencer" in de samenleving. Dat is verbazingwekkend, omdat ze landelijk bekend is als een archetypische diender, een 'smeris' tot in haar haarvaten.



Beide rollen heeft ze uitstekend vervuld en daarbij was ze bovendien van onschat­bare waarde voor de roze ­gemeenschap, waarvoor dank. Wat een topvrouw!



De politie heeft haar jarenlang ­gestimuleerd en ruimte gegeven in haar rol als woordvoerder, een rol die ze uitstekend vervulde. En nu ze qua invloed een paar maatjes groter blijkt te worden dan haar leiding­gevenden, moet ze weg. Dat is een domme beslissing, die averechts zal werken: vroeger hadden we Bromsnor, nu hebben we Ellie!