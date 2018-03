'Joods Akkoord schaadt vrijheid van meningsuiting over Israël'

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht hebben bijna alle partijen in de Amsterdamse gemeentepolitiek het Amsterdam Joods Akkoord ondertekend. Daarin committeren zij zich aan een ­actieve bestrijding van antisemitisme.



De strijd tegen antisemitisme verdient steun. Wel voelt Een Ander Joods Geluid groot onbehagen bij de gedachte dat het akkoord slechts één Amsterdamse bevolkingsgroep bedient: Joden. Er zijn meer groepen in Amsterdam die de dupe zijn van discriminatie en haat. Vinden de ondertekenaars van het akkoord deze uitwassen van racisme minder belangrijk?



Antisemitismedefinitie

Er kleeft nog een ander bezwaar aan het Joods Akkoord. Bij incidenten en uitingen van antisemitisme roept het akkoord op tot 'concrete en zichtbare actie' door het stadsbestuur en een 'luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord.' De maatstaf die wordt aangehaald om te bepalen of sprake is van antisemitisme, is de 'door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme.'



Daarmee wordt gedoeld op een definitie die in 2005 is ontwikkeld met medewerking van het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), de voorloper van de Fundamental Rights Agency (FRA), het antiracismebureau van de EU.