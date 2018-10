'Jongerenwerk is meer dan problemen oplossen'

Reinier van Dantzig Fractievoorzitter van D66 Amsterdam © Tammy van Nerum

Er zijn terechte zorgen over jeugdcriminaliteit in bepaalde wijken, en dat schept de verplichting voor politici met reële oplossingen te komen.



We hebben niks aan waanzinnige voorstellen van Haagse politici die onze buurten niet kennen, zoals de 'verdubbel de ­strafmaat in bepaalde wijken' van Dijkhoff.



In plaats van proefballonnen oplaten geloven wij in het jongerenwerk, dat zoveel meer is dan problemen oplossen.



Net als vroeger, want toen wij opgroeiden, waren ­jongerenwerkers de spil in de buurt, vanuit een plek waar je ongedwongen heen gaat, lol hebt, en soms nog wat opsteekt ook.



Zo'n plek biedt een houvast en kansen voor jongeren, ook voor ­degenen die niet in de problemen zitten.



Opnieuw opbouwen

Er zijn veel redenen dat het jongerenwerk heeft moeten inleveren, waarbij ook onze partijen een rol hebben gespeeld. Onze huidige coalitie heeft afgesproken dit opnieuw op te bouwen, vooral in buurten waar dit het meest nodig is. Het voordeel van opnieuw opbouwen is dat we al onze ideeën hierover kwijt kunnen.



Wij zouden graag zien dat de jongerenwerker weer die spil in de buurt wordt waar je terechtkunt met problemen, maar óók met je dromen.



De plek waar je perspectief wordt geboden als je het zelf even niet meer ziet. Iedereen vindt het sollicitatiegesprek voor zijn eerste stage moeilijk en spannend, dan helpt het als iemand die onzekerheid kan wegnemen met slimme tips.