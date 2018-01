'Jihadkinderen mogen dus verrekken'

Kinderen worden als slachtoffers beschouwd, maar toch vooral ook als potentieel gevaar

Wat de kinderen betreft, die worden door de AIVD weliswaar als slachtoffers van IS beschouwd, maar tegelijk als een potentieel ­gevaar voor de Nederlandse samenleving. Daarom kunnen ze maar beter blijven waar ze zijn, zolang als het duurt.



Levensbedreigend

Nu zijn er twee regeringspartijen die een lichte verzachting van dit joods-christelijke beleid willen aanbrengen. Als de situatie van de kinderen levensbedreigend is, moet Nederland de kinderen terughalen, aldus Joël Voordewind (ChristenUnie) en D66 sluit zich daarbij aan. Arno Rutte (VVD) is het daarmee oneens: "We kunnen wel noodhulp geven, maar kinderen van jihadgangers moeten niet kunnen terug­keren. Voor je het weet komen de ouders erachteraan."



Gezinshereniging hoort niet tot de joods-christelijke cultuur, en het beleid dat geldt voor buitenlandse asielzoekers - opvang primair in eigen regio - wordt overgeplant op eigen burgers: noodhulp in vreemde regio. Hoe stelt hij zich dat trouwens in de praktijk voor? Gaat de IND in de kampen rond voor de triage van noodgevallen om die pakketjes eten, school en ziekenzorg uit te delen? Het ene kind wel, het andere niet?



Op 23 januari heeft minister Grapperhaus na het dinsdagse vragenuurtje aan de pers verklaard: "Wij halen geen mensen terug die zich in het strijdgebied bevinden. Ik vind het ook heel schrijnend dat kinderen zijn meegenomen naar het strijdgebied." Het CDA, kampioen van de joods-christelijke cultuur, laat Nederlandse staatsburgertjes barsten. Dat is pas schrijnend. Overigens gaat het in een flink aantal gevallen om kinderen, baby's, die daar geboren zijn, en niet meegenomen.



Kinderverdrag

Afgezien van de ethische kant zijn er ook nog wel wat juridische argumenten voor een minder schaamteloos beleid. Daar is in de eerste plaats artikel 3 van het VN Kinderverdrag, dat van de aangesloten staten eist dat 'bij alle maatregelen betreffende kinderen' de belangen van het kind de eerste overweging vormen.