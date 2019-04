'Jeroen, blijf gewoon staan voor je eigenzinnigheid'

Vorige week zaterdag stond er een fascinerend interview met Jeroen van Koningsbrugge in de Volkskrant, afgenomen door Nathalie Huigsloot. Hierin liet Van Koningsbrugge zich lekker gaan. Ook wel eens prettig voor ons, de zaterdagkrantliefhebbers, die in diepte-interviews met BN'ers doorgaans vooral veel geveinsde openheid krijgen voorgeschoteld.



Dat Xenosgelul over geluk, dat niet in grote, maar in kleine dingen zou zitten, zeg maar: in het uitblazen van een paardenbloem. Meestal wel een paardenbloem die gestationeerd is in de achtertuin van een Blaricumse villa, maar toch: klein geluk.



Nee, zo niet bij Van Koningsbrugge. Wij kregen hier de hele Jeroen, open en bloot.