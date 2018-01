'Je was deugdzaam of een hoer, daar zat niks tussen'

'Kechba', dit woord - nu actueel door Rapper Boef - hoorde ik mijn hele jeugd dagelijks om me heen, als de regen die in Nederland valt. Hoer was altijd op het puntje van de tong van iedereen om me heen. Soms flapte er gewoon 'hoer' uit, als gewoonte, uit het niets. Ik groeide op in een gespleten wereld: je was een goed meisje of een slecht meisje. Daar zat niets tussen. Je was deugdzaam of een hoer.



Voor sommige familieleden was een vrouw die buiten liep al een hoer. Als je een spijkerbroek aan had: een hoer. Voor anderen was mijn oudere zus een hoer toen ze autorijles kreeg van een man, vrouwen die roken waren sowieso hoeren en vrouwen die met mannen praten of werken ook. Een vrouw is denk ik gewoon als hoer geboren en wordt altijd gewantrouwd.



Schaamtevolle blik

'Een rotte vis doet de hele straat stinken!' Deze Marokkaanse uitdrukking, daar groeide ik mee op en dat hield in dat alle meisjes in de familie als een grote klomp klei tot een groot zondig vrouwenlichaam werden gekneed. Elke misstap die je maakte, had gevolgen voor de andere vrouwen in de familie. Uitgelachen en bespot worden is het allerergste wat je kan gebeuren in mijn wereld.