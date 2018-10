'Je studie is de mooiste tijd van je leven. Toch?'

Er 'moet' mee worden gedaan aan diverse verplichtingen

Met name de functies in de prefrontale cortex - die zorgen voor planning, het kunnen overzien van oorzaak-gevolg en het aanleren van bepaalde remmingen - zijn nog onderhevig aan groei, waardoor bijvoorbeeld het langetermijndenken nog in aanbouw is.



Een andere, niet te onderschatten bijkomstigheid is dat veruit de meeste studenten voor het eerst uit huis gaan wonen. Dit kan een grote impact hebben op het welzijn en het dagelijkse functioneren, waarbij de adolescent moet kunnen omgaan met de eerder beschreven verleidingen, uitdagingen en eisen die het (studenten)leven met zich mee kan brengen.



Oplossingen bedenken voor een tegemoet­koming in het welzijn van studenten is niet moeilijk. Het probleem daadwerkelijk een halt toeroepen ligt echter een stuk gecompliceerder.



Smartphones en sociale media zijn haast niet uit het huidige leven weg te denken. Mensen voelen zich al snel verloren, buitengesloten en achtergesteld bij het ontbreken van bepaalde social devices. Het zijn gevoelens die bepaald niet bijdragen aan een gezonder functioneren en welbevinden.



De toekomst

Scholen moeten gebruik blijven maken van ­selectiecriteria, deels ter handhaving van het opleidingsniveau. Al zou de nadruk op hoge cijfers wel wat minder mogen - maar dat geldt voor het gehele onderwijs.



Ook de vaderlandse politiek mag zich een en ander aantrekken van de psychische staat van de studenten. Studenten zijn immers de toekomst! Het herzien van de basisbeurs zou al een stap in de goede richting zijn, net als het aanpakken van de soms onmenselijk hoge huurprijzen voor slechts enkele vierkante meters woonoppervlak.



En dan is het nog de taak van de ouders, begeleiders en docenten om te sturen en te waken over het studie- en leefgedrag van studenten. Laat los, maar stuur tevens aan op het ontwikkelen van bewustwording.



Neem ze niet te veel kwalijk als het even mis dreigt te gaan, daar kan men ook van leren.



En voor de studenten zelf: geniet van je studententijd, neem verantwoordelijkheid voor jezelf en je medestudenten en doe wat goed voelt én wat uiteindelijk, in de toekomst, ook goed zal zijn.