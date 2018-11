'Je mag wel grappen maken. Maar alleen goede grappen'

"We moeten even ernstig praten. Ik merkte dat je grapjes maakte over Zwarte Piet... Ik weet wel dat het grapjes waren, maar ik vond ze toch ongepast. Zou je dat niet meer willen doen?"



"Nee... Ik wil niks meer met Zwarte Piet te maken hebben... Eerlijk niet."



"Het zijn suspecte grapjes geworden, discriminerend. Trouwens, dat geldt ook voor MeToograppen. Niet leuk, echt niet leuk! Zou je daar ook mee willen stoppen?"



"Natuurlijk. Het zal je maar als man of vrouw overkomen. Ik zal het niet meer doen. No Me Too for me.