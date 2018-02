'Je hoeft je niet te schamen voor je angst hoor'

Ze geven mijn zoon snoepjes. Zo veel snoepjes, dat hij geen 'Pappa!' kan schreeuwen

"Ik schreeuw wel. Ik schreeuw dat hij van de buitenkant misschien niet heel erg op me lijkt, maar dat, als ze een klein sneetje in hem snijden, ze zullen zien dat onze binnenkanten identiek zijn. Maar ze luisteren niet. Ik ga naast de auto staan en adem van dichtbij tegen de ruit aan, met een wijsvinger teken ik een hartje in mijn adem. Dan rijdt het busje weg. De mannen draaien het raampje open, de auto­radio staat aan. In de verte hoor ik een liedje."



"Welk liedje hoor je?" vraagt Rishi.



"Papa van Stef Bos."



"Maar je was toch in een ver land?"



"Ja, maar angst is dol op Nederlandstalig. We kunnen trouwens ook gewoon de trap nemen, hoor. Wil je de trap nemen?"



"Nee, ik wil niet langer vluchten. Ik moet dit doen."



"Wat vind je eigenlijk zo eng aan liften, Rishi?"



"Het engste vind ik dat aan de binnenkant van een lift staat hoe veel de lift precies aan kan wat kilo's betreft. Deze lift kan bijvoorbeeld duizend kilo vervoeren. We staan met negen man te wachten en ik ben iedereen in mijn hoofd aan het wegen. Ik weet echt niet of we onder de duizend zullen blijven."



"Weet je wat? Ik neem de trap wel. Dan gaat er 86 kilo vanaf. Red je het dan wel?"



"Vermoedelijk."



"Het ga je goed, Rishi."



"Mag ik je zoon nog even zien? Een foto? Ik ben nu wel benieuwd of hij echt niet op je lijkt."



Ik overhandig hem mijn telefoon. Hij lacht zijn gebit bloot. Ik zie veel gaatjes. Zijn tanden lijken op dalmatiërs.



"Jullie lijken als twee druppels op elkaar," zegt hij.



"Twee druppels wat?"



"Twee druppels angstzweet."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



