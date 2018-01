'Je gelijk uitventen met een dure postercampagne'

Amsterdam krijgt nu ook een postercampagne om vrije partnerkeuze te bevorderen. Net als eerder in Rotterdam. Het kost 25.000 euro. Wat levert dat op? Is de campagne in Rotterdam effectief geweest? Is er zelfs maar één koppel geweest dat nu vrij heeft gekozen of zijn er koppels die nu vrij gaan kiezen, dank zij deze postercampagne?



Dat zou geweldig zijn. Een postercampagne en dan hebben we zelfbeschikking in huwelijken en vriendschap voor iedereen in Nederland bereikt. We kunnen dan misschien het hele land volhangen met posters en dan hebben we weer een probleem opgelost. Waarom doen we dat niet? Een extra voordeel zou zijn dat reclamebureaus en Femmes For Freedom de komende jaren weer aan de slag kunnen.



Helaas is de postercampagne in Rotterdam nooit geëvalueerd. Er is zelfs geen (minimaal) onderzoek geweest om na te gaan wat hulpverleners, buurtwerkers, ­sociaal werkers en docenten in het middelbaar onderwijs, zijn tegengekomen als resultaat van de postercampagne. Toch wordt er weer in Amsterdam 25.000 euro aan uitgegeven.