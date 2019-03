­Jarenlang slachtoffer van intensieve linkse indoctrinatie

Na een half leven zwijgen zal ik het maar gewoon toegeven: ik ben ­jarenlang het slachtoffer geweest van intensieve linkse indoctrinatie.



Zoiets kun je tijdelijk naar de kamers van het onderbewustzijn duwen, maar vroeg of laat vinden traumatische ervaringen de weg naar boven.



En hier zit ik dan, een beschadigd hoopje Gutmensch.



God, wat ben ik links! Niet uit vrije wil, nee, ondanks mezelf en ik kan er niets meer aan veranderen, het is onomkeerbaar.



Wanneer ik als een wandelend Stockholmsyndroom sta te juichen voor een of andere verbindingspreek van Jesse Klaver of in de Ekoplaza voor dertig euro aan biologische groente in mijn mandje smijt, voel ik me vies.