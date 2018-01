Relevantie. Noodzaak. Actualiteit. Het zijn altijd ­dezelfde drie woorden. Drie zaaddodende misbaksels die enkel en alleen zijn verzonnen om de verbeelding te dwarsbomen. Ze belegeren de denkbeeldigste buurten van mijn denkbeeldige stad.



"James, wanneer schrijf je weer eens over het nieuws?" vraagt Actualiteit. "Ik weet het niet." "Zonder mij ben je nergens. Vergeet dat niet. Die ­column over Yuri van Gelder is nog steeds jouw meest gelezen column aller tijden. De lezer is niet geïnteresseerd in een verhaal over een oude man die op een brug staat. Ze willen de actualiteit. Een talkshowtafel van letters. Botervette ophef, meer willen ze niet."



"Ja, Actualiteit heeft gelijk," zegt Relevantie, "die ­column van vorige week over die oude man die door de wind werd opgetild en over de stad vloog, dat kan toch helemaal niet, man? Wat heb je trouwens met oude mannen?"



"Ze hebben iets mystieks. Als ik een oude man zie, zie ik alle verhalen die op het punt staan om mee het graf in genomen te worden. Maar de kist voor willen blijven, dat is toch precies wat noodzaak is?"