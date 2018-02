'Ja, natuurlijk is hij tegen Trump, maar het is meer dan dat'

Zwart-witters willen niet totaal zwart of helemaal wit zijn. Maar ja...

"Nou, dan moet ik eerst nog vertellen dat er nog een paar verhaallijnen zijn. De film - ik zeg dit en het is geen spoiler - speelt zich af in een land dat Borealika heet. Een soort kunstmatig eiland. Op dat eiland spoelen ruimtewezens aan die voor een deel wit en voor een ander deel zwart zijn."



"Maar de vraag is: willen de kunstmatige eilandbewoners deze vluchtelingen wel, want als die zich gaan mengen met de bevolking, dan zou die wel eens helemaal wit of zwart kunnen worden. Niemand wil zwart-wit zijn. En de zwart-witters willen niet totaal zwart of helemaal wit zijn. Maar ja..."



"Spannend."



"Inderdaad. En het merkwaardige is: je denkt dat het thema rassendiscriminatie is, maar dat is het mooie, het thema is eerder... raad eens..."



"Het kapitalisme maakt meer kapot dan je denkt!"



"Ook. Bijna goed."



"Als we niet snel iets aan het milieu doen, gaan we ten onder."



"Ook. Bijna goed."



"De banaliteit van het kwaad, ieder mens kan opeens een moordenaar worden."



"Ook... maar het echte thema is: niks heeft zin."



"Niks heeft zin? Dus... De film geeft geen hoop?"



"Integendeel..."



"Maar die controverse zwart-wit dan? En het feminisme? En de anti-Trumpsatire..."



"Heeft allemaal geen zin. De film laat je in wanhoop achter. Gaat hem allemaal zien!"



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



