'Ja, dit is mooie televisie, Twan Huys'

'Hij heet Jeroen van der Boom en geen Jeroen van der Boon," hoort Twan Huys voor de vierde keer in zijn oortje. Dit is de eerste keer dat hij RTL Late Night presenteert.



Martin Gaus zit ook aan tafel. Gaus is er om te praten over een schilderende bordercollie die de kunstwereld verbaast.



Goedele Liekens schuift straks ook nog aan, maar die zit vast in het verkeer. De Vlaamse is uitgenodigd om te komen praten over de opkomst van anale seks in Zeeuwse bejaardentehuizen.



Twan kijkt naar Jeroen, de zanger pakt een kaasstengel uit het bakje. Gaat hij kleine hapjes van de stengel nemen of schuift hij die horizontaal zijn mond in? Huys las ooit in The New Yorker dat mensen die voor de horizontale methode kiezen vele malen intelligenter zijn dan de kleine hapjes nemers.



"Martin, die hond. Is dat nou echt kunst? Begrijp me niet verkeerd, het is reuzeknap. Ik had zelf ooit een hond, maar die kon niets. En dat vond ik heerlijk. Honden staan voor trouw en niets maakt zo trouw als complete talentloosheid."



"Hoe heette die hond van je?" vraagt Martin.



"George Washington. Naar de eerste president van Amerika. Over schilderende honden gesproken, Jeroen van der Boon, ben je tevreden over je nieuwe plaat?"



"Het is de meest persoonlijke plaat die ik ooit heb gemaakt, Twan. Soms moet je als muzikant door een verschrikkelijk donkere periode gaan om weer een zaklamp van je hart te kunnen maken, weet je wel?"



"Hoe zag een dag eruit in die donkere periode? Je stond op en toen?"



"Dat was het hem juist, ik stond niet op. Ik had nergens meer zin in. Ja, in Pringles."



"Je gaat straks een nummer voor ons zingen, vertel eens wat meer over dat nummer."