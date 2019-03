'Islamitische school juist goed voor burgerschap'

De vrijheid van onderwijs zoals we die in Nederland kennen, is terug te voeren op de grondwet van 1848. De architect van deze wet was de liberaal Johan Rudolph Thorbecke, een voorstander van burgerlijke vrijheden. Hij constateerde bij religieuze groeperingen in de samenleving toenemende onvrede met de (openbare) volksschool.



Om die onvrede te kanaliseren, introduceerde hij vrijheid van onderwijs: iedereen kon een 'bijzondere school' stichten, terwijl de overheid voor voldoend openbaar onderwijs zou zorgen. Daarmee was het onderwijsartikel in de grondwet een wat ongemakkelijke combinatie van onderwijsvrijheid enerzijds en overheidszorg voor openbaar onderwijs anderzijds.



Pacificatie

Onder een andere liberale premier volgde in 1917 de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Deze premier, Pieter Cort van der Linden, vond dat de staat geen denkbeelden aan de samenleving kan opleggen. Hij heeft tot taak de voorwaarden te scheppen waardoor de in de samenleving bestaande opvattingen tot ontwikkeling kunnen komen.



De pacificatie was de erkenning van de verdeeldheid van de ­samenleving. Die verdeeldheid werd op onderwijsgebied gefaciliteerd door gelijke financiering, en zo werd ­iedereen gelijkwaardig behandeld en konden de levensbeschouwingen in vrede met elkaar samen­leven.