'Isis lijkt op Israël, zeggen ze? What the fuck!'

"Mijnheer Boem Boem al Ollandia, mag ik u wat vragen over Isis?"



"Ben je Joods?"



"Eh... Wat ik wilde vragen: vindt u, net als Nida, dat u - uw groep bedoel ik, Isis dus - op Israël lijkt?"



"U bent zionist?"



"Nou eh... De naam is Holman, niet Herzl..."



"Goed, dan wil ik uw vragen wel beantwoorden. Wat was uw vraag ook weer? O ja, of wij lijken op de staat Israël... Nou nee! Welke zionistische schurk heeft dit in zijn achterlijkheid gezegd? Dan gaat z'n kop d'r af!"



"Eh... de partijleider van Nida. Die vond dat uw groep op Israël leek."



"What the fuck! Wij lijken totaal niet op Israël. Hoe kunnen wij daarop lijken? Wij zijn geen Joden, wij zijn islamieten. Die partijleider van Nida is zeker een Jood?"



"Nee, hij is vermoedelijk islamiet."



"O ja? Dan is het een CIA-agent. Of een ongelovige. Waarschijnlijk toch een Jood. Israël heeft een terroristische regering - dat weet iedereen. Wij, van Isis, hebben dat niet. Wij hebben vrijheidsstrijders, dat ben ik ook, en wij strijden juist tegen de Israëlische terroristen. Dus hoe kunnen wij dan op Israël lijken? Wij strijden voor ons land dat juist door Israël van ons is afgepakt. Wat is Nida voor een partij?"



"Het is een linkse partij in Rotterdam."



"O ja? Geloof dat maar niet. Wij zijn echt links. Wij zijn namelijk tegen het kapitalisme. De Joden zijn kapitalisten."



"Nida is ook tegen Israël. En ook tegen het kapitalisme."



"Maar zijn ze tegen de Joden?"