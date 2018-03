'Is NS-topman de verbinding met de werkelijkheid kwijt?'

De argumenten van NS-topman Roger van Boxtel over het inkrimpen van het aantal sporen op het ­Centraal Station (Het Parool van dinsdag) leken hout te snijden, ­totdat hij vergelijkingen ging maken 'met de metropolen om ons heen: Londen en Parijs.'



Nu heeft de metropool Londen bijna 15 miljoen en die van Parijs ruim 11 miljoen inwoners. Amsterdam komt met de beste wil niet verder dan 1,2 miljoen.



Misschien moeten we kijken naar steden als Brussel of Wenen (beide nog steeds veel groter dan Amsterdam). Veel realistischer, maar dat bekt natuurlijk niet lekker.



Of hebben we hier te maken met de zoveelste bestuurder die de verbinding met de werkelijkheid is kwijtgeraakt? En, terzijde, had deze verbouwing niet plaats kunnen vinden in de afgelopen tien jaar dat alles in en rondom CS al één grote bouwput was?



Frank van den Ende, Bussum