'Is goede mondzorg alleen voor wie rijk is?'

Omdat in 2017 tandheelkundige beroepsverenigingen de noodklok luidden over een aankomend groot tandartsentekort, heeft de Tweede Kamer in het najaar 2017 bij de minister van Volksgezondheid gevraagd om nog een capaciteitsonderzoek.



Er kwam een rapport van twee samenwerkende onderzoeksbureaus (Panteia en Etil), dat net voor het zomerreces aan de Tweede Kamer is aangeboden.



Zoals te verwachten valt, verschillen de uitkomsten en adviezen van dat rapport weinig met die in de drie eerdere rapporten van het Capaciteitsorgaan. Het advies: verhoog de numerus fixus voor de opleidingen tandheelkunde met 150 plaatsen.



Maar wat is er werkelijk aan de hand? De beantwoording van de vraag hoeveel mondzorgverleners er eigenlijk nodig zijn in Nederland is namelijk complexer dan de vraag hoeveel artsen er nodig zijn. In de mondzorg wordt de zorgvraag namelijk ook beïnvloed door de kosten voor de patiënt.



Anders dan voor geneeskundige zorg, is de mondzorg voor volwassen vrijwel geheel voor eigen rekening. De overheid heeft een grote, remmende invloed op de vraag naar tandzorg door de verzekeringscondities in het basispakket regelmatig te verslechteren. Zo wordt de mondzorg steeds minder toegankelijk.



Uit het basispakket

Waar in het aloude Ziekenfonds voor ongeveer 70 procent van de bevolking eenvoudige mondzorg werd vergoed, moet de volwassene nu zelf de kosten voor mondzorg betalen.