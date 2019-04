'Is er überhaupt wel onderwijs zonder indoctrinatie?'

In onze communicatie zijn we veel bezig met beoordelen en (dis)kwalificeren. We plakken ­elkaar etiketjes op. Niet wat je zegt doet ertoe, maar tot welke groep je wordt gerekend. Er wordt gesproken over identiteit in plaats van ideeën. Deze manier van omgaan met elkaar belemmert de ontwikkeling van het kritische denkvermogen en het leren van elkaar.



Ook in de politiek is het steeds gebruikelijker om te etiketteren en stereotyperen, denk aan klimaatdrammer, fascist, islamofoob en -nieuw! - oikofoob. De inhoudelijke discussie wordt niet meer gehoord (of gevoerd). Met hun uitspraken geven politici voeding aan radica­lisering en polarisatie. Politici hebben grote ­invloed op het denken, doen en voelen van 'het volk'. Pouvoir oblige.



Hierbij roep ik u, politicus, dan ook op om het goede voorbeeld te geven en te stoppen met dit etiketteren. Vertel over uw visie op de samenleving en geef inzicht in de onderliggende overtuigingen. Dan kunnen we samen reflecteren op de samenleving die we willen.



Behalve van hun ouders leren jongeren van ­leraren hoe de wereld waar te nemen en te duiden. Een van de 'indoctrinatiegevallen', die door de oproep van de FvD in de publiciteit kwamen, is de opdracht van een docent: 'Baudet is een fascist. Geef argumenten waarom hij dat is en argumenten waarom hij dat niet is'.



Woorden en daden

Goed dat de leraar de leerlingen vraagt argumenten voor en tegen de stelling te bedenken. Met de stelling 'Baudet is een fascist' communiceert de leraar echter dat het oké is om iemand een etiket op te plakken. Dat vind ik nou ongewenste indoctrinatie.