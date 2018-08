'Is een prijs voor commercieel gebruik van een park gepast?'

Het Vondelpark is misschien wel het drukstbezochte stadspark van Nederland. Ik kom er graag, en duizenden mensen met mij.



Ook de commercie maakt gretig gebruik van het park. Het aantal sportclubjes dat gebruikmaakt van het Vondelpark is de laatste tijd explosief gegroeid. Op zondagochtend zijn alle grasveldjes bezet. Yogaklasjes, hondenschooltjes, loopclubjes, zwangerschapsfitness, zumba-achtige lessen en kickboksen.



Zondagochtend trof ik een yogaklas van 40 mensen, overwegend vrouwen. Een yogales in de vrije natuur kost 15 euro, blijkt via Google. De initiatiefneemster verdient dus in anderhalf uur 600 euro. Wel dienen de sporters in het bezit te zijn van de Vondelparkpas, deze is gratis.



Zouden de commerciële exploitanten van dergelijke sportclubjes niet een bijdrage moeten leveren aan het onderhoud? Iedere sportschoolhouder met een eigen locatie moet immers huisvestingskosten betalen. Of moet het Amsterdamse college commerciële clubjes verbieden om de wildgroei tegen te gaan en de leefbaarheid in het park te waarborgen?



Niels Kooijman, Amstelveen