'Is demonstreren voor een terreurorganisatie ook heilig?'

In Nederland mag iedereen demonstreren. Onze geliefde burgemeester wijlen Eberhard van der Laan noemde het zelfs 'bijkans heilig'.



Maar is demonstreren ook bijkans heilig als er wordt gedemonstreerd voor een terreurorganisatie?



In Nederland mag je geen IS-vlag tonen. Die wordt door de politie meteen in beslag genomen en het Openbaar Ministerie kan je vervolgen ­omdat het om een erkende terreurorganisatie gaat.



Volgens dezelfde logica zou je dus ook geen PKK-vlag mogen tonen in Nederland, want dat is ook een erkende terreurorganisatie. En bedenk nu dat er het hele weekend PKK-vlaggen met trots zijn gedragen in het centrum van Amsterdam, mét politiebescherming.



Het wordt tijd dat er wordt gekozen.



Óf Nederland kiest ervoor de PKK van de terreurlijst af te halen en beschermt deze organisatie vervolgens tijdens al haar demonstraties óf Nederland staat voor haar woord, waarden en normen en tolereert geen enkele terreurorganisatie.

Munire Manisa, Amsterdam