'Is dat bouwen voor ouderen slechts verkiezingsretoriek?'

Mijn naam is Loes van Luijk, mijn leeftijd is 80 jaar en ik woon in de Kinkerbuurt. Al vanaf 2014 heb ik regelmatig het bestuur van Stadsdeel West en de leden van de gemeenteraad erop gewezen dat er een grote behoefte is aan betaalbare woningen voor gezinnen en ouderen in Oud-West.



Ik zie gezinnen vertrekken en hoor schrijnende verhalen van ouderen in Oud-West en als jarenlang lid van de Huurdersvereniging Oud-West voel ik mij verantwoordelijk om het huidige stadsbestuur duidelijk te maken hoe tragisch de situatie is die ik u nu beschrijf.



Absurd hotelplan

Namelijk dat ouderen de buurt moesten verlaten omdat er in de buurt geen geschikte, betaalbare woningen meer zijn als hun huidige woning niet meer voldoet. Ik kom dat in mijn directe omgeving tegen en zie met pijn in mijn hart, hoe mensen die soms wel 40 jaar in de Kinkerbuurt hebben gewoond, onze buurt tegen hun wens in moeten verlaten. Ouderen verplaatsen buiten hun oude vertrouwde woonsituatie betekent hier ouderen vervreemden van hun werkelijkheid.