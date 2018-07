'Is Amsterdam in staat een lieve stad te blijven?'

In lang niet alle delen van de stad wordt ervaren dat de toenemende welvaart en ontwikkelingsmogelijkheden er ook voor hen zijn. En het is maar zeer de vraag of de stad waarmaakt waar ze prat op gaat: kan iedereen in deze stad werkelijk zichzelf zijn? Geldt dat ook voor dragqueens, gesluierde vrouwen of orthodoxe ­joden? Kortom: is Amsterdam in staat om een lieve stad te blijven?



De harp en de fluit

Het is duidelijk dat 'de lieve stad' geen feit is of een bestaande werkelijkheid, maar eerder een gave en een opgave. De lieve stad bevindt zich niet in het domein van de werkelijkheid, maar eerder in de sfeer van de droom, het verlangen en het visioen. Het is inderdaad iets wat je door profeten moet worden toegefluisterd. Anders zou je het vergeten en doet alleen nog maar het meetlint zijn werk.



De Bijbel heeft altijd een moeizame verhouding met de stad gehad. Voor zijn lezers was het Babel, waar de torens tot aan de hemel reikten en 24/7 het economisch belang voorop ging. Veelzeggend is dat de eerste stad in de Bijbel wordt gesticht door Kaïn, de moordenaar van zijn broertje Abel, op de vlucht voor het feit dat hij inderdaad de hoeder van zijn broeder had moeten zijn.