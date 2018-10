'Inspreken blijft een noodzakelijk kwaad'

Wie heeft hier het recht van een martelgang te spreken?

Het moet hun goed doen, zo veel begrip en sympathie van de pers, tegenover het ongerief van al die inspreektijd elke keer, soms bij elkaar opgeteld meer dan anderhalf uur. Maar wie heeft hier het recht van een martelgang te spreken?



Toch in de eerste plaats degenen die in hun vrije tijd, onbezoldigd en zonder ambtelijke ondersteuning, in steeds maar twee of drie minuten proberen recht te zetten wat krom is en wat haast onstuitbaar misgaat, onder meer doordat de spreekwoordelijke ogen en oren van de stad al jaren wegkeken of Oost-Indisch doof waren?



Feilloos

Duoraadslid Hélène de Bruine (ChristenUnie) legt in een tweet van vorige week de vinger feilloos op de zere plek: 'We moeten vooral niet inwoners weren uit de Stopera. De reden dat er wordt ingesproken is dat bewonersparticipatie, communicatie, besluitvorming en procesbegeleiding in stad en stadsdelen niet op orde is.' Beter kunnen wij het niet zeggen.



Ten slotte nog een observatie en een dringend beroep van achter de inspreekmicrofoon: beste burgemeester, wethouders en raad, het zal met die participatie niet goed komen zolang insprekers wel vragen van commissieleden krijgen, maar noch raad noch college ooit één vraag hoeft te beantwoorden van een inspreker.



Jan van Ophuijsen, Els van Diggelen, Vereniging Duurzaam Mobiel ­Amsterdam