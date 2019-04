'Inspraak over locatie 24 uursopvang was een farce'

Op 25 maart was de voorlichtingsavond in Buitenveldert waar de buurt werd geïnformeerd over het voornemen de brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan aan te wijzen als 24/7 onderkomen voor uitgeprocedeerde en afgewezen asielzoekers. De toeloop was overweldigend, de zaal te klein.



Aanwezig waren de betreffende wethouder, Rutger Groot Wassink en iemand van de stadsdeelraad, Flora Breemer. Groot Wassink legde uit dat het nog een voornemen was, er was nog niets beslist, hij keek nog naar andere locaties. Er was veel verzet vanuit de bewoners tegen dit voornemen: in Buitenveldert wonen veel alleenstaande ouderen, veelal vrouwen, die zich overvallen voelen door dit voornemen. Men voelt zich hierdoor onveilig, deze mannen hebben niets meer te verliezen.



Schuin tegenover de kazerne is het verzorgingshuis met veel slechtlopende senioren, sommigen dementerend, zij voelen zich nu nog veilig als ze een wandelingetje maken. Naast het Gelderlandplein zijn scholen en in Buitenveldert is een grote joodse gemeenschap en de joodse school (al met bewaking). Groot Wassink zei aan het einde van de avond opnieuw dat niets zeker was.